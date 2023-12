Dopo danni alluvione 2022 nuovo depuratore a Cantiano

L'alluvione del 15 settembre 2022 aveva gravemente danneggiato il depuratore a Cantiano (Pesaro Urbino) che serve anche le frazioni di Chiaserna e Pontedazzo.

Oggi, alla presenza tra gli altri del sindaco Alessandro Piccini, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del vicecommissario all'emergenza Alluvione del 2022 Stefano Babini, è stato inaugurato il nuovo depuratore.

L'opera rientra tra i lavori di somma urgenza realizzati da Marche Multiservizi. Per ristabilire la funzionalità del depuratore eseguiti importanti lavori di ripristino sulle strutture civili, elettromeccaniche ed elettriche oltre alla pulizia dell'area da fango e detriti e alla demolizione e ricostruzione della nuova recinzione. È stata ripristinata anche la strada di accesso all'impianto, divelta dalla piena, per circa 1 km. L'importo complessivo dei lavori supera i 530mila euro.

"Una giornata molto importante che restituisce alla nostra comunità la funzionalità del depuratore centrale del paese: un'infrastruttura strategica e fondamentale per il graduale ritorno alla normalità - afferma il sindaco - Marche Multiservizi ci è stata estremamente vicina in questa fase emergenziale sia nei primi giorni dopo l'alluvione, garantendoci sostanzialmente in maniera immediata il ripristino dei servizi alla cittadinanza, sia in questa fase, che vede il soggetto gestore dei servizi al lavoro per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dall'alluvione in maniera molto più efficace di altri soggetti attuatori".

"L'alluvione ha avuto un impatto devastante - ha detto Acquaroli - e il suo ricordo resterà sicuramente impresso. Il nostro territorio è bello e complesso e nei prossimi anni bisognerà lavorare a un approccio più pragmatico e meno ideologico per consegnare alle future generazioni un territorio che sia bello ma altrettanto sicuro".

"L'auspicio di Marche Multiservizi è che questa giornata in cui si inaugura il nuovo depuratore di Cantiano, possa rappresentare un segnale di ripartenza e rilancio per le comunità colpite dall'alluvione del 2022", hanno sottolineato il presidente e l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, rispettivamente, Andrea Pierotti e Mauro Tiviroli



