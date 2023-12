Disabilità: Locatelli, 'non lasciare indietro nessuno'

"Un'azione comune a favore delle persone disabili per non lasciare indietro nessuno, valorizzare competenze e talenti, progredendo insieme verso una comunità migliore". E' il messaggio lanciato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha partecipato, in collegamento da remoto, all'evento organizzato dal Consiglio regionale delle Marche nella sede della Lega del Filo d'Oro a Osimo (Ancona), luogo simbolo dell'assistenza, della cura e della riabilitazione delle persone sordocieche e con disabilità sensoriali, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità celebrata ieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA