Adria Ferries lancia 'Af Mia', traghetto green di alta qualità

La compagnia armatoriale Adria Ferries di Ancona, leader nei collegamenti tra Italia e Albania, lancia una nuova nave "Af Mia" sulla rotta Ancona-Durazzo. Lunga 200 metri, velocità a 25 nodi, capacità di oltre 1.600 passeggeri e 320 camion, dotata di 240 cabine, 3 bar, self service, ristoranti, negozi di bordo, sale poltrone, area bimbi, solarium e piscina, la nuova unità, già operativa, segna un salto di qualità per il benessere dei viaggiatori, le agevolazioni logistiche per i camion e per la sostenibilità, "con emissioni di Co2 inferiori di 5 volte rispetto alle norme internazionali" secondo l'armatore e ad Alberto Rossi. Le varie aree della nave rendono omaggio alle origini marchigiane dell'azienda tra il lounge bar "Il guasco", il ristorante self service "Mezzavalle", il sundeck bar "Rotonda a mare": e il duty free "Il trave". Il cruise ferry sarà inoltre impiegato per educational press tour, alla scoperta delle bellezze naturali e culturali dell'Albania. Un investimento italiano, da parte di un imprenditore presente da oltre 20 anni nel Paese, accolto con favore dal governo albanese, che ha partecipato all'evento inaugurale a Durazzo.

"Un investimento che intercetta il boom turistico dell'Albania" ha osservato la sindaca Ani Sako, ricordando che per la città portuale sono transitati lo scorso anno circa un milione e mezzo di persone. E di quel milione e mezzo transitato per Durazzo l'anno scorso, "600mila erano turisti italiani" ha sottolineato il vice ambasciatore italiano in Albania Luigi Mattirolo.

"Durazzo è la porta di ingresso dell'Europa - ha rimarcato la ministra per la Tutela dell'Imprenditoria Delina Ibrahimaj -.

Mia è un investimento di successo, lo stesso successo che vogliamo per l'Albania". "Sono venuto in Albania per la prima volta nel 1992 con degli aiuti per un Paese all'epoca in grande difficoltà - ha ricordato Rossi -, dal 2004 assicuriamo collegamenti regolari da Ancona e da Bari. In questi anni abbiamo seguito il mercato, adeguandoci alle esigenze che mutavano. E credo che abbiamo contribuito a rinforzare i legami tra Italia e Albania. Un Paese che è stato corteggiato da tanti, ma che è sempre rimasto fedele all'Italia".



