Per forte vento grosso albero finisce su una casa ad Ascoli

A causa delle forti raffiche di vento di ieri, un grosso albero si è appoggiato su un casa nel quartiere di Monticelli ad Ascoli Piceno. E' uno degli interventi ai quali sono stati chiamati i vigili del fuoco proseguiti in giornata per completare ripristini e messe in sicurezza dopo i danni e disagi provocati dal vento sin dalla serata di venerdì scorso Nella giornata di oggi i vigili del fuoco sono entrati in azione per 170 interventi di cui 120 effettuati nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Il totale delle chiamate evase dai pompieri nel corso dell'emergenza sale così a 780.



