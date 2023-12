Forte vento, oltre 600 interventi dei vigili del fuoco nelle Marche

Un'altra nottata intensa di interventi dei vigili del fuoco nelle Marche per le raffiche di vento fino a 100 chilometri orari che hanno soffiato su tutte le province causando danni e disagi. Dalle 20 di ieri sera sono stati circa 130 gli interventi effettuati dai pompieri sempre per il forte vento e il totale si porta così a oltre 610 da inizio emergenza.

Nel Sud della regione la situazione sta tornando alla normalità mentre per le provincie di Pesaro Urbino e Ancona rimangono ancora diverse richieste da evadere. In molti casi si tratta di alberi o rami caduti sulle strade, su auto, ma anche cartellonistica e pali diventi, e piante o parti pericolanti di edifici da rimuovere per evitare ulteriori rischi o danni.





