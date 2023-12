Congressi Forza Italia, nominati coordinatori provinciali Marche

"Conclusa la due giorni di congressi provinciali nelle Marche di Forza Italia, dove sono stati nominati i 5 coordinatori provinciali per le città di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino". Lo annuncia in una nota Francesco Battistoni deputato azzurro e Coordinatore Regionale di Forza Italia Marche.

"La due giorni di dibattito politico nella condivisione di idee e di progetti volti a consolidare l'azione di governo di Forza Italia nelle Marche, - riferisce Battistoni - ha portato all'elezione di Gianluigi Tombolini per Ancona, di Valerio Pignotti per Ascoli Piceno, di Jessica Marcozzi per la provincia di Fermo, di Gianluca Pasqui per Macerate e di Elisabetta Foschi per la provincia di Pesaro e Urbino".

"Già impegnati da tempo nei territori di riferimento - prosegue il coordinatore regionale di Forza Italia - i neo coordinatori avranno il compito di consolidare ancora di più il legame già forte che c'è fra Forza Italia e le Marche contribuendo a rendere sempre più centrale il ruolo del partito nelle dinamiche territoriali e nelle comunità cittadine. Questo grande risultato, che ha visto riconoscere ai cinque neo coordinatori provinciali la loro storia politica e il loro radicamento sui territori - conclude Battistoni - rafforzerà il ruolo di Forza Italia sui territori proseguendo nell'azione riformatrice e valoriale portata avanti fin dall'inizio del suo mandato dal nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA