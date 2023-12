Vento forte, San Benedetto annulla iniziative natalizie di oggi

Alla luce degli aggiornamenti pervenuti dalla Protezione civile, che ha rivalutato la situazione prevedendo un aumento dell'intensità del vento nella parte centrale della giornata per il Sud della Regione, il Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), "d'intesa con gli organizzatori, ha deciso di annullare tutte le iniziative pubbliche previste per il pomeriggio nell'ambito del cartellone natalizio".

Il vento forte sta flagellando dalla notte scorsa il Piceno ed in particolare la costa dove si registra una significativa mareggiata. Tanti gli alberi caduti. Un albero è stato abbattuto dalle raffiche di vento nel giardino dell'Isc Curzio a San Benedetto, fortunatamente senza coinvolgere nessuna persona.

Anche ad Ancona disagi si sono registrati in particolare nelle frazioni, ostruzioni delle strade, distaccamenti delle luminarie natalizie, della cartellonistica e della segnaletica stradale. Stamattina il Comune ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) A presidiarlo e in pattugliamento sul territorio il vice sindaco e assessore alla Protezione civile, Giovanni Zinni. Segnalata la caduta di arbusti, anche di grandi dimensioni. Il Comune ha destinato al pronto intervento tutte le ditte che si occupano di manutenzione del verde cittadino per liberare rapidamente le strade ostruite. Nel pomeriggio la festa per l'inizio degli eventi natalizi di "Ancona che brilla" e l'accensione delle luminarie, che, al momento, non dovrebbe subire rinvii. Il vento non ha causato danni alle persone, solo ad auto e immobili (non significativi). Gli addobbi natalizi sono stati scomposti in diversi punti e si sono verificati distaccamenti delle luminarie nella zona del Viale della Vittoria e in piazza Roma. Ripristinata la segnaletica stradale e il resto della cartellonistica. Le squadre della Polizia locale ad Ancona stanno proseguendo per verificare che la viabilità non subisca ulteriori rallentamenti.



