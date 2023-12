Gruppo Morandi, 110 anni di attività nel blu infinito del mare

Centodieci anni impressi tra i moli, le banchine, gli spazi del Porto di Ancona, sempre e comunque a contatto con il mare e con ciò che esso rappresenta.

Morandi Group ha festeggiato i 110 anni di vita, tagliando un traguardo che è la storia di quattro generazioni, arrivate oggi ai fratelli Andrea e Chiara, partite nel 1913 con il bisnonno Gustavo, proseguite con Corrado, poi con Renato, per arrivare alla generazione attuale. Una storia reale raccontata anche da un cortometraggio, ideato e proiettato per l'occasione.

"Endless blue", al Seeebay di Portonovo, è stato più di un evento aziendale. È una riflessione e una festa insieme, un confronto tra chi di mare se ne intende davvero, è un pezzo di storia per ricordare sia la figura di Renato Morandi (papà di Andrea e Chiara), che impresse una svolta decisiva al Gruppo negli anni novanta, sia il valore di una compagine strategica per Ancona, per le Marche e per l'intero Adriatico. Tre i relatori, Gloria Lucarini, ex segretaria Generale dell'Autorità Portuale di Ancona, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, ex Commissario Straordinario dell'Authority e Umberto Masucci, Presidente dell'International Propeller Club, di cui Andrea Morandi è responsabile del Distretto di Ancona.

"Festeggiare 110 anni della nostra storia - ha detto Andrea Morandi, presidente del Gruppo Morandi - per noi è motivo di grande orgoglio, 110 anni sono le nostre radici ma anche le basi per il nostro futuro. Vogliamo legarci ancora di più alla nostra città, vogliamo crescere insieme ad Ancona anche se i nostri servizi sono di carattere internazionale, ci stiamo aprendo a più mercati ma la base delle nostre attività restano quelle legate al porto dorico, che deve e può crescere ancora se uniremo le nostre forze con le categorie economiche e le istituzioni. 110 anni, quindi, ma anche 10 anni, quelli che segnano la scomparsa di nostro padre e del suo lavoro, che vogliamo ricordare con questa iniziativa come lo ricordiamo ogni giorno che varchiamo la soglia del gruppo Morandi cui ha dato tutto se stesso". stituito il Premio Innovazione, intitolato a "Renato Morandi", per attività di ricerca svolta alla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche



