Forte vento, 500 interventi dei vigili del fuoco nelle Marche

Altri 190 interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio, con il totale che arriva a circa 500 dall'inizio dell'allerta meteo, per chiamate relative a disagi e danni causati dalle forte raffiche di vento in tutta la regione.

Ulteriori tre moduli di soccorso, oltre a quello del Comando di Roma dislocato nel Pesarese, per un totale di 30 unità sono giunti nelle Marche dal Veneto e dal Lazio per far fronte alle numerose richieste di intervento.

Tra le varie attività eseguite dai pompieri, oltre alla rimozione di decine di alberi caduti sulle strade, quelli per togliere tegole pericolanti a Senigallia (Ancona) e Matelica (Macerata), la rimozione con un'autogrù di una quercia caduta sulla sede stradale a Macerata zona Cimarella. Ad Ancona il forte vento ha piegato il muro di recinzione dell'Arena del Cinema teatro Italia nel quartiere del Piano San Lazzaro e l'area è stata delimitata e transennata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA