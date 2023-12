Federico II riaccende rivalità tra Jesi e Ancona

Federico II Hohenstaufen, lo Stupor Mundi, sovrano, intellettuale, politico e condottiero che lasciò un'impronta indelebile nella storia medioevale, riaccende la rivalità tra Jesi e Ancona, nelle Marche. L'antico "derby", scomparso persino dai campi di calcio, è tornato in auge all'annuncio che Ancona organizzerà un festival intitolato al grande svevo, senza coinvolgere la città di Jesi, dove il 26 dicembre 1194 Costanza d'Altavilla diede alla luce il futuro re di Germania, di Sicilia, e imperatore del Sacro Romano Impero.

Il festival prevede 4 giorni di incontri, tavole rotonde e spettacoli con interlocutori di chiara fama internazionale, tutti sul territorio di Ancona, si legge nell'avviso pubblicato in questi giorni dal Comune per invitare gli operatori interessati a candidarsi. Per il progetto, il capoluogo ha ottenuto un finanziamento di 80mila euro, disposti in sede di assestamento di bilancio dalla giunta regionale il 25 ottobre scorso.

In una regione in cui non esistono reperti storici legati al passaggio federiciano, se non appunto la memoria storica della sua nascita a Jesi (lo stesso Federico II in una lettera del 1239 la definì "la nostra Betlemme") la notizia dell'iniziativa dorica è esplosa nella città natale come un fulmine a ciel sereno. "Non c'è stato alcun bando regionale cui Jesi, o altri, abbiano potuto partecipare, ma siamo pronti a collaborare con Ancona per valorizzare la figura di Federico II", ha detto in consiglio comunale il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, rispondendo alle polemiche su un presunto "scippo" di finanziamenti. "Ne ho parlato con il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che si è mostrato disponibile a a valutare una sinergia", ha aggiunto. L'iniziativa di Ancona rientra nell'ambito di un accordo quadro sottoscritto il 20 novembre tra Regioni Marche e Campania, e due università, la Federico II di Napoli e la Politecnica delle Marche ad Ancona. "Su Federico II Jesi non è distratta" ha sottolineato il sindaco, ricordando le collaborazioni internazionale e il museo multimediale Stupor Mundi. Intanto in Regione è stata depositata una pdl sulla valorizzazione del monarca svevo.



