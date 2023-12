A Mondolfo 2 alberi di Natale all'uncinetto, 8.000 quadrati lana

Quasi 200mila metri di filo di lana uniscono le donne di Mondolfo, nelle Marche, in un grande progetto di speranza. Avevano iniziato durante la pandemia, confinate in casa a causa dell'emergenza sanitaria, sferruzzando all'uncinetto tanti tipi di lana riciclata. Da allora il desiderio di ricamare si è trasformato in una grande mobilitazione al femminile per protestate contro le tragedie delle guerre e le violenze perpetrate nei confronti delle donne.

Oggi sono arrivate a ricamare circa 8mila quadrati di lana per realizzare due grandi alberi di Natale, di circa 10 metri ciascuno, e un presepe a grandezza naturale. Tutto opera delle donne del paese, della locale Pro Loco, di età diverse, che si sno aggregate per donare alla comunità un Natale di pace e per lanciare insieme un rinnovato segno di speranza.

A Mondolfo, quest'anno, l'inizio delle festività natalizie coincide con l'accensione dei due alberi all'uncinetto a cui seguirà lo spettacolo di suoni e luci.

Appuntamento domenica 3 dicembre e poi il 10 e il 17 dicembre.

L'evento rientra ne Il Natale che non ti aspetti, la rete delle feste natalizie più estesa d'Italia, con un calendario di oltre 100 eventi in una ventina di borghi in provincia di Pesaro Urbino, a cura delle Pro Loco.



