Matteo Tamburini nuovo direttore creativo di Tod's

Tod's Group annuncia la nomina di Matteo Tamburini come Direttore Creativo delle collezioni Donna e Uomo del marchio Tod's. Il debutto sarà con la presentazione della collezione Donna Autunno-Inverno 2024/25, durante la prossima settimana della moda di Milano, a febbraio 2024.

"Matteo Tamburini è un creativo di talento. La sua visione moderna dell'alta qualità e dell'Italian lifestyle porterà sicuramente un valore aggiunto al nostro marchio. Tamburini coordinerà un ufficio stile composto da persone di grande esperienza e di grande sensibilità per tutto quello che riguarda il mondo del lusso", afferma Diego Della Valle, presidente e ceo del Gruppo Tod's.

"Sono onorato ed entusiasta di entrare a far parte della famiglia Tod's e di un brand che è legato a doppio filo alle mie origini e ai miei ricordi. Mi riconosco nei valori del brand e nella ricerca continua dell'alta qualità e di stile seguiti fino ad oggi e non vedo l'ora di poter dare il mio contributo", dice Tamburini.

Il nuovo direttore creativo di Tod's è nato nel 1982 a Urbino. Dopo gli studi in Fashion e Design, entra nel mondo della moda all'inizio degli anni 2000, lavorando per alcuni dei maggiori brand del lusso, tra cui l'ultima esperienza in Bottega Veneta dal 2017.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA