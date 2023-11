Un flashmob e un talk sulla violenza di genere ad Ancona

Un flashmob degli studenti degli istituti superiori di Ancona e un talk con esperti (medici, avvocati, psicologi) per parlare della violenza di genere in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. Rinviato a causa del maltempo che si era abbattuto sulle Marche il 25 novembre, l'evento "L'amore non fa male", organizzato dal Comune di Ancona e da varie associazioni del territorio, avrebbe dovuto intercettare la movida giovanile di piazza del Papa, ma si è svolto ieri in una versione un po' ridotta, a causa della giornata infrasettimanale (e per di più in concomitanza con altre iniziative) e delle temperature gelide. Hanno comunque partecipato i ragazzi delle superiori e il gruppo di esperti, moderato da Paolo Petrucci, che ha spiegato come riconoscere i segni della violenza e come comportarsi. La serata è stata ripresa da Teenformo, testata giornalistica animata da giovani della Parrocchia di Pietralacroce di Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA