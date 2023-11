Sciopero treni: disagi e cancellazioni nelle Marche

Disagi, con ritardi e cancellazioni, anche nelle Marche, a causa dello sciopero di 8 ore delle ferrovie, proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal, per protestare contro l'incidente ferroviario in Calabria, in cui hanno perso la vita due persone. Affollata di viaggiatori in attesa la stazione ferroviaria di Ancona. I disagi sono stati concentrati prevalentemente nella prima parte della mattinata con la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza, e di diversi regionali. Nelle Marche, a complicare la situazione, ci sono stati anche rallentamentì a causa della presenza di animali presso la linea ferroviaria tra San Benedetto del Tronto e Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno). Lo sciopero, cominciato alle 9, termina alle 17, ma, avverte Trenitalia, sono possibili ulteriori variazioni nella circolazione dei treni anche dopo la fine dell'astensione dal lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA