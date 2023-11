Donato al Salesi microscopio laser confocale ex vivo

L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche è tra i pochissimi ospedali in Italia a disporre del Microscopio Laser Confocale Ex Vivo. La donazione è stata resa possibile grazie ad una rete di solidarietà costituita da Lions Club International Foundation, Lions Club International Distretto 108a Italia, Leo Distretto 108a Italia, Fondazione Salesi, Università Politecnica delle Marche e la stessa Aoum, insieme enti, aziende e banche del territorio.

Il Microscopio Laser Confocale Ex Vivo è stato acquistato per l'Oncologia Pediatrica del Salesi di Ancona e collocato presso il Blocco operatorio, dove è già stato utilizzato sui primi pazienti. Viene impiegato nel corso di interventi chirurgici per effettuare diagnosi istopatologiche o citologiche in pochissimi minuti, permettendo un notevole abbattimento dei tempi rispetto all'esame tradizionale, elemento cruciale specie in campo oncoematologico. Lo strumento sarà utilizzato anche in ambito ambulatoriale in setting diagnostici pediatrici e ginecologici sui quali si stanno approntando progetti di studio per l'applicazione. Tra le svariate applicazioni che saranno sviluppate, quelle in gastroenterologia pediatrica per la diagnosi istologica della celiachia e in dermatologia pediatrica per la diagnosi di nevi e melanomi.



