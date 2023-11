Aids: ad Ancona due giorni di iniziative

I nuovi casi d'infezione da Hiv in Italia, 1.888 nel 2022, sono in diminuzione nell'ultimo decennio e collocano il nostro Paese al di sotto della media Ue. Ma dal 2015 sono in aumento le diagnosi tardive, e chi fa il test può aver contratto la malattia anche dieci anni prima ed averla trasmessa a molte persone incrementando il sommerso. Per evitare il contagio attraverso un'adeguata campagna di prevenzione e informazione della cittadinanza, è sceso in campo anche il Comune di Ancona che in occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids (1 dicembre) ha promosso due giorni d'iniziative a partire da oggi con la premiazione alla Mole Vanvitelliana delle scuole vincitrici del concorso 'Time to prevent'. Sul podio l'Istituto Comprensivo di Ostra con un video sull'argomento.

Durante l'evento è stato fatto il punto sulla situazione assieme al dirigente di Immunologia Clinica di Torrette Luca Butini, all'assessore alla Sanità e Politiche sociali del Comune Manuela Caucci e al direttore generale delle Opere Caritative Francescane Luca Saracini. Presente anche Daniel Fiacchini, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast di Ancona, entrata ufficialmente nella rete internazionale Fast Track Cities, che raccoglie enti e municipalità da tutto il mondo per azzerare l'Aids.

Nelle Marche - ha detto Butini - i casi di diagnosi tardive sono 44, con un'età in crescita dei pazienti a causa della mancanza di controlli precedenti. Ma a monitorare la situazione nel capoluogo c'è anche l'Ancona Check Point, struttura interamente gestita da associazioni per effettuare test gratuiti su malattie sessualmente trasmissibili (Hiv, epatite C, sifilide). In 17 mesi di attività ha analizzato 1.224 persone con un'età media tra i 25 e i 35 anni, per un totale di 3.672 test, rilevando 7 casi di Hiv, cinque di epatite C e 12 di sifilide.

Domani nella sede della Facoltà di Economia dalle 9 alle 13 test insieme ai giovani della Croce Rossa e agli operatori dell'Informabus. Nel pomeriggio al Museo Omero presentazione del libro di Vincenzo Varagona 'Vent'anni di speranza-Storie di riscatto intorno al Focolare' e in serata camminata Porta Pia-Posatora e ritorno promossa dall'Avis.



