Terremoto: sul Monte Bove è tornata la grande croce

La croce di Monte Bove, dopo oltre 7 anni dal sisma, è tornata a dominare la vallata di Ussita (Macerata), piccolo borgo dell'Appennino marchigiano tra i più colpiti dai terremoti. "È un segnale fu grande speranza per tutta la nostra comunità, è emozionante rivedere la nostra croce sulla sommità del monte", ha detto all'ANSA la sindaca Silvia Bernardini. "È stato un lavoro impegnativo - ha spiegato -. La croce è stata portata in quota, a pezzi, con un elicottero e lassù è stata installata e assemblata".

"La croce di Monte Bove - ha sottolineato Bernardini - è uno dei simboli del nostro territorio, purtroppo era stata pesantemente danneggiata dalle scosse e questo ci aveva indotto alla sua rimozione". "Adesso è tornata al suo posto e viglio credere che sarà di sprone per accelerare la ricostruzione del nostro borgo e di tutti gli altri paesi alle prese con il dopo sisma", ha concluso la sindaca.



