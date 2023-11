Tamberi, 'basta critiche, riconoscere l'umanità degli atleti'

"In tutti gli sport quando si veste l'azzurro si portano le speranze di una nazione, rappresentiamo l'Italia e la sua determinazione. Questo per noi è un onore immenso ma porta anche pressione. Questa, troppo spesso accentuata, lede la parte più intima di noi. Chiedo che si riconosca la nostra umanità". Lo ha detto Gianmarco Tamberi, capitano azzurro dell'atletica, durante l'incontro al Quirinale con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "La maniacalità che abbiamo per lo sport non ci rende immuni o infallibili - ha aggiunto -. Molti di noi quando sono liberi da giudizi che non c'entrano con le performance superano i propri limiti. Ma abbiamo bisogno della vostra comprensione. Vorrei chiedere con umiltà a media e tifosi di guardare a noi atleti come ambasciatori di valori". Poi ha concluso: "I risultati conseguiti brillano di azzurro e non di nomi propri. Uno spirito che ci ha permesso di raggiungere obiettivi che anni fa potevamo solo sognare. Tra questi metto la Coppa Europa".



