Lega del Filo d'Oro lancia campagna #ilsensodelnatale

In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre), la Fondazione Lega del Filo d'Oro ETS riaccende l'attenzione su questa disabilità complessa, portando avanti il proprio impegno affinché in Italia l'iter per la revisione e la piena applicazione della Legge 107/2010 - che riconosce la sordocecità come una disabilità unica e specifica - non si fermi e parallelamente dando voce alle tante famiglie che chiedono soluzioni concrete per il futuro dei propri figli. Perché la Lega del Filo d'Oro, ricorda la Fondazione, "opera da sempre nella convinzione che anche nelle disabilità più gravi è possibile realizzare un progresso ogni giorno, se la società è ben disposta ad accogliere i bisogni della persona e a riconoscere le sue potenzialità".

Per poter "garantire risposte adeguate ai bisogni specifici delle persone che non vedono e non sentono e delle loro famiglie, in occasione di questa Giornata così importante", la Lega del Filo d'Oro lancia la campagna di raccolta fondi #ilsensodelnatale, il cui obiettivo principale "è permettere alla Fondazione di garantire standard elevati di servizio e soprattutto di raggiungere, attraverso l'apertura di nuovi Centri e Sedi Territoriali, sempre più persone, là dove esse vivono. Tutti possono sostenere la campagna #ilsensodelnatale con una donazione sul sito dedicato ilsensodelnatale.it".





