Approvata disciplina Sottosegretario presidenza di Giunta Marche

Nel pomeriggio, dopo un lungo e articolato dibattito, è arrivata l'approvazione da parte del Consiglio regionale alla proposta di legge che definisce la "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto". Per finanziare questa iniziativa la legge stanzia un importo di 133mila euro nel triennio 2023-2025.

La figura era stata istituita con una modifica statutaria nel febbraio 2023. I contenuti del testo legislativo, licenziato a maggioranza, sono stati illustrati dai relatori Andrea Assenti (Fdi) e Fabrizio Cesetti (Pd). La proposta di legge ha ricevuto il voto contrario di Pd, M5s e di Giacomo Rossi (Civici Marche) che ha sottolineato in aula la propria coerenza: avrebbe infatti voluto, senza per questo nulla obiettare contro la persona, che il sottosegretario fosse scelto tra i consiglieri, a costo zero, e non un esterno; in ogni caso Rossi ha ribadito la propria salda permanenza nella maggioranza e la coerenza verso obiettivi del programma elettorale in cui non c'era la nomina di un sottosegretario. Per la tale figura, la maggioranza avrebbe già scelto l'ex primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, Aldo Salvi, con un focus di competenze dunque nel settore sanità. La scelta comunque - riguardante Salvi o un'altra figura da nominare - dovrà essere formalizzata con un decreto.

Pd e M5 ha espresso voto contrario, affermando che l'istituzione della nuova figura costituisce un "autogol politico" e una sorta di "commissariamento" dell'attuale assessore alla Sanità Filippo Saltamartini dopo le ipotesi di rimpasto, chiesto dalla Lega Marche, e poi rientrate. Dai banchi della maggioranza invece si è sottolineato che non si tratta di un commissariamento perché, "Saltamartini non ha bisogno di stampelle", ma di una persona qualificata esterna a supporto dell'amministrazione; il centrodestra ha rimarcato il fatto che questa figura fosse necessaria viste le molteplici deleghe agli assessori dopo i tagli della legge nazionale e che, all'indomani della formazione della giunta, era stata espressa l'intenzione di istituire la figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta.



