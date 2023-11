Pesaro 2024, il Rossini Opera Festival si presenta a New York

La 45/a edizione del Rossini Opera Festival, in programma a Pesaro dal 7 al 23 agosto 2024, è stata presentata nella sede del Consolato d'Italia a New York. Sono intervenuti il console generale Fabrizio Di Michele, il sindaco Matteo Ricci, il sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore artistico Juan Diego Flórez. Il programma coprirà 17 giorni, 4 in più del consueto, in coincidenza con gli eventi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. In calendario ben cinque opere: due nuove produzioni (Ermione e Bianca e Falliero) e tre riprese (L'equivoco stravagante, Il barbiere di Siviglia e Il viaggio a Reims dei giovani dell'Accademia Rossiniana). Nel programma concertistico la prima assoluta nella revisione sulle fonti della Messa di Ravenna, la Cantata Il vero omaggio, 2 Concerti lirico-sinfonici e 5 Concerti di Belcanto. Il programma sarà chiuso con l'esecuzione in forma di concerto del Viaggio a Reims, a celebrazione del 40/o anniversario della sua prima esecuzione in tempi moderni al Rof 1984.

Il Festival sarà inaugurato il 7 agosto al PalaScavolini, nuovo spazio teatrale, da Bianca e Falliero. Roberto Abbado dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Nel cast Jessica Pratt, Aya Wakizono, Dmitry Korchak. Regia di Jean-Louis Grinda. L'8 agosto al Teatro Rossini L'Equivoco stravagante. Michele Spotti guiderà la Filarmonica Gioachino Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna nello spettacolo di Moshe Leiser e Patrice Caurier. Cantano Maria Barakova, Nicola Alaimo, Pietro Adaíni. Alla Vitrifrigo Arena il 9 agosto sarà la volta della seconda nuova produzione, Ermione. Michele Mariotti dirige l'Orchestra della Rai e il Coro del Teatro Ventidio Basso. Regia di Johannes Erath, scene di Heike Scheele, costumi di Jorge Jara, video di Bibi Abel e luci di Fabio Antoci. Nel cast, Anastasia Bartoli, Victoria Yarovaya Enea Scala, Juan Diego Flórez. Alla Vitrifrigo Arena dal 10 agosto, Il barbiere di Siviglia, applauditissimo al Rof nel 2018 e ripreso anche nell'edizione autunnale in streaming del 2020, con allestimento di Pier Luigi Pizzi. Dirige Lorenzo Passerini.

Cantano Maria Kataeva, Andrzej Filonczyk, Jack Swanson, Carlo Lepore, Michele Pertusi.



