Incidenti lavoro: morto operaio ferito ieri a San Severino

E' morto all'ospedale regionale di Torrette Doriano Maggiori, operaio di 63 anni rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro a San Severino Marche (Macerata). Stava lavorando alla pulizia degli argini del fiume Potenza, quando gli è caduto in testa il ramo di un albero che aveva tagliato. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, tanto che era stato trasportato in eliambulanza ad Ancona. Il 63enne era di Apiro, dove era molto noto e molto attivo nella vita del paese. Maggiori era sposato e aveva due figli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA