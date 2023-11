Incendio in appartamento palazzina di due piani a Osimo

Un incendio è divampato stamattina in un appartamento situato in una palazzina di due piani in via Scalette a Osimo (Ancona). Sul posto, alle 7.15, sono intervenuti con un'autobotte i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse in altre stanze, e messo in sicurezza l'area dell'intervento.

Le fiamme e il fumo hanno causato danni e annerito i locali.

Nessuna conseguenza di rilievo per la donna presente nell'alloggio in affitto. Presenti durante l'intervento anche il Funzionario di servizio dei vigili del fuoco per i rilievi del caso, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato.



