Carico materiale farmaceutico ma erano 52 chilogrammi marijuana

Era fatta figurare nel trasporto come merce della qualità di materia prima destinate all'industria farmaceutica ma in realtà si trattava di infiorescenze di marijuana: complessivamente 33 buste trasparenti termosaldate, contenenti la stessa sostanza, per un totale complessivo di circa 52 chilogrammi. La scoperta è stata fatta durante servizi di controllo economico del territorio del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Fermo che ha interessato la movimentazione delle merci su strada. Verifiche che sono state approfondite nel caso specifico perché dalla merce proveniva un forte odore che insospettito i militari.

La merce, hanno appurato i finanziari, veniva trasportata simulandone la qualità di materie prime destinate all'industria farmaceutica; la documentazione, pur risultando apparentemente legittima, non consentiva alcun riferimento univoco alle buste trasportate. Il carico è stato sequestrato in quanto detenuto e trasportato in violazione dell'articolo 73 del Dpr 309/90 che punisce la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Un cittadino italiano è stato denunciato a piede libero alla Procura di Fermo. Le condotte illecite sono al vaglio dell'Autorità Giudiziaria e, sulla base del principio di presunzione di innocenza, l'eventuale colpevolezza della persona sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.



