Al via rimozione della barra di ghiaia alla foce del fiume Misa

E' in programma per oggi, a Senigallia (Ancona), all'avvio di un intervento di somma urgenza per rimuovere la barra di ghiaia che si è formata alla foce del Misa e che ostacola, innalzando il livello dell'acqua, il deflusso del fiume. "L'importo - fa sapere la Regione - è di circa 100mila euro, compreso trasporto, smaltimento e analisi ambientali e ad occuparsene sarà l'impresa Eco Demolizioni di Rimini che già opera, per il Comune di Senigallia, per la sistemazione degli arenili. Il tratto interessato dai lavori è di circa 50 metri dalla barra verso monte ed il volume da rimuovere è stimato in 5mila metri cubi".

"Si tratta di materiale ghiaioso di provenienza fluviale che sarà trasportato ad Ostra, nell'area di deposito temporaneo, - comunica ancora la Regione - poiché l'area di deposito di Senigallia, attualmente individuata, è piena per effetto degli altri lavori. L'intervento risulta particolarmente importante per aumentare la capacità di deflusso del Fiume Misa".

L'intervento, finanziato con fondi commissariali, è stato disposto dal vicecommissario Stefano Babini insieme con il Dipartimento regionale Infrastrutture e territorio e il Comune di Senigallia.



