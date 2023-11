La Quintana di Ascoli compie 70 anni, torneo invernale e mostra

"Il 2024 sarà l'anno della crescita di Ascoli Piceno, che, attraverso la Quintana, vogliamo diventi capitale di cultura e di benessere grazie anche all'accoglienza che le forze economiche e sociali sapranno offrire". Così il sindaco di Ascoli e Magnifico Messere Marco Fioravanti ha presentato oggi alcune delle iniziative che verranno messe in campo l'anno prossimo, quando la rievocazione storica ascolana fondata nel 1954 festeggerà il 70esimo compleanno.

"La trasferta a Milano dei giorni scorsi, che ha avuto un grande successo, non resterà isolata. Intendiamo promuovere Ascoli in altre occasioni portando la Quintana in varie località" ha aggiunto Fioravanti.

Tra le iniziative in programma nel 2024 il primo torneo storico "Ascoli Città della Quintana", che si svolgerà il 7 gennaio. "Rientra nel progetto di far vivere il campo dei giochi dello Squarcia tutto l'anno, anche attraverso una scuola di cavalieri a cui vogliamo dar vita con stage tenuti da professionisti che si svolgeranno in vari momenti dell'anno" ha spiegato il presidente del Consiglio degli Anziani della Quintana Massimo Massetti. Il torneo sarà riservato a cavalieri senior ed esordienti che si sfideranno sia all'anello che allo scudo.

"Non solo Ascoli, ma tutte le rievocazioni storiche italiane hanno difficoltà a trovare cavalieri; creare una scuola ha lo scopo di sopperire a questo problema" ha detto ancora Massetti.

A marzo verrà inaugurata una mostra di tutti i palii della Quintana assegnati dal 1954 a oggi. Verrà inoltre realizzato il progetto di "imbandieramento" di tutto il centro storico. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando per la realizzazione del logo dedicato al Settantennale della Quintana.

Intanto i sei sestieri si preparano ad una trasformazione epocale con l'ingresso entro il 31 dicembre prossimo nel Runts (Registro unico nazionale del terzo settore)



