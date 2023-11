Fabriano dona al Papa una filigrana con il volto del Pontefice

Il sindaco di Fabriano (Ancona), Daniela Ghergo, ha donato a Papa Francesco una filigrana, simbolo della tradizione della città della Carta, raffigurante il volto del Pontefice. La consegna della preziosa filigrana è avvenuta lo scorso 24 novembre nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, durante l'udienza privata che Papa Francesco ha riservato ai Sindaci delle città dell'Italia centrale colpite dai terremoti del 2016-2017.

Per la provincia di Ancona erano presenti i sindaci di Fabriano Daniela Ghergo e di Cerreto D'Esi David Grillini, l'arcivescovo della Diocesi di Camerino e Fabriano monsignor Francesco Massara, il prefetto di Ancona Darco Pellos e il presidente della Provincia Daniele Carnevali. "Una grande emozione - dichiara il sindaco Ghergo - essere ricevuti nella maestosità della Sala Clementina da un Pontefice che si fa apprezzare per la sua umanità e attenzione agli ultimi. Papa Francesco ha avuto parole di speranza guardando alla ricostruzione come a una opportunità di crescita e approfondendo i temi della sostenibilità, della natura e dei mutamenti climatici. Sono grata al Santo Padre - ha concluso - per il messaggio di solidale vicinanza che ha voluto affidarci in un momento cruciale per il futuro dei nostri territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA