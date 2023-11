Consiglio Marche, 28 novembre quinta seduta su legge urbanistica

Quinta seduta del Consiglio regionale sulla riforma urbanistica convocata per domani, martedì 28 novembre, dalle ore 9.30. Tale seduta potrebbe essere quella conclusiva per l'approvazione della legge. La decisione di fissare l'ulteriore seduta del 28 novembre è stata comunicata in Aula dal presidente dell'Assemblea legislativa, Dino Latini, dopo una riunione della conferenza dei capigruppo consiliari chiamata a decidere sulle modalità per il proseguimento della discussione, considerato che restano ancora numerosi articoli ed emendamenti da esaminare. Complessivamente il testo di legge si compone di 36 articoli e sono stati presentati circa 400 emendamenti. Intanto sta proseguendo oggi la discussione in aula che terminerà alle 20.

Resta confermata la seduta di mercoledì 29novembre dedicata al "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2022" di cui sono relatrici Jessica Marcozzi (FI), per la maggioranza, e Marta Ruggeri (M5s) per l'opposizione. In quest'ultima occasione è prevista anche la possibilità di iscrivere all'ordine del giorno la proposta di legge, a iniziativa di Giunta, sulla variazione al Bilancio di previsione 2023-2025.



