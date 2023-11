Comando Polizia municipale Ascoli intitolato a Giuseppe Dionisi

E' stata intitolata oggi al maggiore Giuseppe Dionisi la sede del Comando della polizia municipale di Ascoli Piceno, corpo Dionisi che ha comandato per oltre 30 anni fino alla scomparsa avvenuta nel 1994. Alla cerimonia era presente la famiglia Dionisi, oltre ai vertici di tutte le forze di polizia e agenti in servizio e in congedo.

Nel ricordare la figura del maggiore Dionisi, il sindaco Marco Fioravanti ne ha sottolineato "l'impegno che ha quotidianamente profuso per la crescita della città di Ascoli attraverso la sua guida di quello che all'epoca era chiamato il comando dei vigili urbani, sempre con competenza, professionalità e doti umani che gli ascolani gli hanno sempre riconosciuto. Questa città - ha aggiunto il sindaco - può guardare avanti solo se mantiene viva la memoria di chi ha contribuito alla sua crescita, così come ha fatto il comandante Dionisi".

L'attuale comandante della polizia municipale di Ascoli Patrizia Celani ha aggiunto che "l'intitolazione della sede del comando al maggiore Dionisi è stata corale e unanime, sia per gli agenti in servizio, sia per quelli in congedo".

Nel ringraziare a nome di tutta la famiglia, il figlio Danilo Dionisi ha concluso spronando gli agenti della polizia municipale di Ascoli "a indossare la divisa con orgoglio per voi stessi e per la città, tenendo a mente che per mio padre quella divisa era tutto".



