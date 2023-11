Panchine rosse e iniziative nella Giornata contro la violenza

A causa del freddo è stata rinviata manifestazione di sensibilizzazione per la Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne "L'amore non fa male", prevista ad Ancona nel pomeriggio, in piazza del Papa, uno dei luoghi della movida giovanile. Si terrà il 29 novembre, mentre la sede Rai delle Marche ha installato la sua panchina in piazza della Repubblica, davanti al Teatro delle Muse: buona parte dei tg sono stati dedicati al tema dela violenza, a coronamento di una settimana in cui l'informazione. la Questira di Ancona ha organizzato vari punti informativi sul territorio provinciale della campagna della Polizia di Stato "Questo non è amore". Luci arancione invece sulla Questura di Fermo che ha aderito alla campagna promossa dal Soroptimist International Italia "Orange the World", colore simbolo di un futuro senza violenza. Punti informativi sono stati allestiti anche all'interno delle strutture sanitarie di Fermo e del fermano, con scarpe rosse su banchetti, fiocchi rossi sui camici del personale e lo slogan "Combattiamo il silenzio insieme". L'appello è quello di rivolgersi, in caso di violenze di genere, alle strutture sanitarie, oltre che alle forze dell'ordine.



