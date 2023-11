Maltempo: vento forte sulle Marche, rami e piante sulle strade

Forti raffiche di vento stanno percorrendo le Marche, come previsto da un'allerta gialla per vento e mareggiate. In nottata ci sono stati anche temporali isolati, in provincia di Pesaro Urbino. L'allerta meteo della protezione civile regionale indica che la presenza di aria fredda in quota e l'abbassamento dello zero termico favoriranno la formazione di graupel ('neve tonda' o gragnola), formata da palline di neve. Sulla fascia basso-collinare e costiera venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca. Mare molto mosso con possibilità di mareggiate. Intanto sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per rami e piante cadute sulle strade e per grondaie e cornicioni pericolanti.



