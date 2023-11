Calcio: serie D; rinviata Vastogirardi-A. Ascoli

Il maltempo che sta interessando in queste ore Abruzzo e Molise ha portato a un rinvio causa neve nel campionato di calcio di serie D. "La Polisportiva Vastogirardi comunica il rinvio della gara in programma domani alle ore 14.30 contro il Calcio Atletico Ascoli per condizioni meteo avverse e impraticabilità di campo. Sarà recuperata il 6 dicembre alle ore 14.30". Vastogirardi, in provincia di Isernia, si trova a 1200 metri di quota. Il campo di calcio oggi appare coperto di neve.



