Calcio, Pescara punisce tifoso dopo lancio fumogeno

Il Pescara Calcio punisce tifoso indisciplinato. La società biancazzurra spiega in una nota la sua decisione: "La Delfino Pescara 1936 ritiene doveroso informare i propri sostenitori che, attraverso il nuovo sistema di videosorveglianza dello Stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia', la Polizia Scientifica ha identificato lo spettatore che si è reso responsabile del lancio di un fumogeno all'interno dell'impianto sportivo durante lo svolgimento della gara di Campionato Pescara-Recanatese del 29 ottobre 2023.

Poiché il comportamento dello spettatore, oltre che deplorevole e ingiustificato, viola il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, la Delfino Pescara 1936 Spa, nelle more degli ulteriori provvedimenti che saranno assunti dall'Autorità Giudiziaria, ha deliberato di adottare nei suoi confronti il provvedimento di cui all'art. 1 del 'Sistema di Gradimento' approvato e pubblicato sul sito della società il 21 settembre 2018. Già dalla gara di questa sera Pescara-Cesena sarà. quindi.

inibito allo spettatore l'acquisto dei biglietti per le prossime gare casalinghe del corrente campionato di Serie C 2023/24. La Società comunica altresì che sono in corso indagini da parte della Polizia Scientifica di Pescara per identificare gli spettatori che si sono resi responsabili dell'accensione e del lancio di fumogeni in occasione della gara di Campionato Pescara-Rimini del 13 novembre 2023. All'esito delle attività di indagine, saranno assunti analoghi provvedimenti. La Delfino Pescara 1936 coglie comunque l'occasione per ribadire la propria condanna verso qualsiasi comportamento violento e invita tutti i propri sostenitori ad essere parte attiva per contribuire a realizzare, all'interno dell'impianto sportivo, un ambiente sì caloroso e gioioso, ma anche accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini".





