Incendio in un capannone industriale a Monte Roberto

Un vasto incendio è divampato stamattina a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) all'interno di un capannone industriale. Sul posto per spegnere le fiamme, dalle 7, squadre dei vigili del fuoco di Jesi, Ancona e Arcevia con tre autobotti, autoscala e, a supporto, un automezzo dotato di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. Le fiamme, che hanno causato molti danni e fumo, sono state domate con liquido schiumogeno. Ora i pompieri stanno stanno mettendo la zona in sicurezza e l'intervento è ancora in corso. Al momento non risultano persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA