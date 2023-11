Bellocchio, Fabrizio Bentivoglio, Dante Spinotti a Corto Dorico

Il festival del cortometraggio Corto Dorico compie vent'anni e presenta dal 2 al 10 dicembre tra Ancona e altre località delle Marche 70 eventi dedicati al cinema, tra proiezioni, lezioni e incontri, con ospiti di fama: il regista Marco Bellocchio, l'attore Fabrizio Bentivoglio e il direttore della fotografia due volte candidato all'Oscar Dante Spinotti.

I condirettori Daniele Ciprì (intervenuto on line) e Luca Caprara e il vicepresidente dell'associazione organizzatrice Nie Wiem Luigi Socci hanno presentato oggi il festival, che si è affermato negli anni da un lato collaborando con prestigiose rassegne italiane ed estere, dall'altro operando sul territorio nelle scuole e nelle carceri per far crescere la cultura del cinema. Quest'anno la kermesse sarà diffusa in diversi luoghi (cinema e sale pubbliche) di Ancona ed altri Comuni delle Marche, sia per l'indisponibilità causa lavori di molti locali della Mole, sia per la volontà del Comune di Ancona, presenti oggi il sindaco Daniele Silvetti e l'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, di coinvolgere anche logisticamente più cittadini.

Il via al Cinema Italia con Bentivoglio nella lettura teatrale 'La solitudine del satiro' di Flaiano. Tre i concorsi: quello nazionale Corto Dorico, uno internazionale a tema sociale 'A corto di diritti' con Amnesty International, per un totale di 34 proiezioni selezionate sulle 788 opere inviate, che si concluderanno con la premiazione dei vincitori. Il terzo cncorso 'Salto in lungo' riguarderà sei opere prime, tra cui 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi.

Bellocchio sarà ad Ancona il 3 dicembre: dopo la proiezione de 'I pugni in tasca', riceverà il Premio Angelo Guglielmi. In scaletta anche Matteo Garrone con un video-saluto dopo la visione di 'Io capitano', Simone Massi, vincitore di quattro Nastri d'Argento e di un David di Donatello, con l'opera prima 'Invelle', il fumettista Maicol e Mirco e Ciro D'Emilio (Un giorno all'improvviso), che darà vita al Teatro delle Muse (8 dicembre) ad un incontro tra operatori sul lancio di nuovi film.

Spinotti arriverà invece da Los Angeles il 9 dicembre per presentare il suo libro 'Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA