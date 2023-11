Acquaroli, grande emozione per udienza da Papa Francesco

"Questa mattina insieme al Commissario, agli altri Presidenti delle Regioni, ai Vescovi e ai Sindaci del cratere del sisma del 2016 siamo stati accolti in Udienza da Papa Francesco". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Una grande emozione, - aggiunge - un momento sicuramente simbolico che rappresenta un forte segnale di attenzione e vicinanza da parte del Santo Padre per le nostre comunità che hanno grande volontà di rinascere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA