Octopus Energy lancia comunità energetica Solar Club

La società Octopus Energy, specializzata in energia rinnovabile, ha lanciato Solar Club, un progetto per la promozione e lo sviluppo di Comunità Energetiche (CER). Il primo Solar Club nasce ad Ascoli Piceno e sarà in grado di alimentare circa 80 case e un'azienda di medie dimensioni.

A renderlo noto in un comunicato è la società che, in attesa dell'arrivo del decreto sulle Comunità Energetiche che ieri ha avuto il via libera dall'Ue, "ha deciso di finanziare direttamente con proprie risorse questa prima comunità, coprendo non solo la parte produttiva (pannelli solari) ma anche la parte di incentivo".

Octopus ha l'obiettivo di espandere il progetto in tutta Italia con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro. "E' un passo significativo verso l'energia rinnovabile accessibile e sostenibile per tutti - ha sottolineato il Ceo di Octopus Energy Italia, Giorgio Tommassetti parlando del progetto - uno strumento innovativo che ne incentiva il consumo quando e dove viene prodotta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA