Natale: 'Ancona che brilla' dal 2 dicembre al 7 gennaio

Eventi diffusi che da Pian San Lazzaro si snodano nella zona degli Archi fino a piazza della Repubblica e proseguono da mare a mare fino al Passetto, coinvolgendo anche i borghi limitrofi. E' il programma per il Natale 'Ancona che brilla', presentato oggi dalla Giunta comunale, che si svolgerà dal 2 dicembre al 7 gennaio prossimo.

"Il primo Natale di questa amministrazione - ha detto il sindaco Daniele Silvetti - che col logo Grande Ancona vuole avere un baricentro di area vasta, conquistando anno dopo anno metri in più, e coinvolgendo dal basso operatori pubblici e privati. Un momento da vivere in armonia con l'incontro tra diverse identità e culture della città".

A suggellare questa visione ci saranno patriottiche luminarie bianche, rosse e verdi lungo corso Garibaldi, ma brilleranno anche il viale della Vittoria, il Piano e gli Archi. L'inizio della festa sarà a piazza Roma con l'accensione il 2 dicembre (ore 18) del grande albero natalizio e la presenza sul palco del vescovo Angelo Spina ad accogliere la fiaccola benedetta dal Papa che dal paesino di Greccio (Rieti) farà tappa ad Ancona per proseguire il suo viaggio verso Betlemme. In serata (21.30) uno spettacolo dedicato a Franco Califano con l'attore Maurizio Mattioli. Al presepe vivente è dedicata un'iniziativa il 23 dicembre al Piano, a cura della Parrocchia dei Salesiani col gruppo dei Pasquellanti Anconetani, e il 26 e 30 dicembre al Porto antico, mentre 800 presepi statici saranno in mostra tra le chiese di Santa Maria della Piazza e San Francesco alle Scale.

In piazza Cavour i tradizionali mercatini di Natale e la ruota panoramica che faranno da sfondo alla festa di Capodanno, mentre il Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi si sposta a Piazza Stamira, la pista di pattinaggio a piazza Pertini e il Luna park a piazza d'Armi. La Galleria Dorica, la Mole e via degli Orefici ospiteranno iniziative culturali e intrattenimenti musicali e gli Archi market di artigianato, performance e workshop. Ci saranno Alberi di Natale in varie parti della città e iniziative dedicate al cibo nei mercati. Costo stimato della kermesse 165mila euro.



