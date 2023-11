Il Rossini Opera Festival a New York e Berlino

Il Rossini Opera Festival presenterà il programma dell'edizione 2024 il 27 novembre al Consolato generale di New York e il 30 novembre all'Ambasciata d'Italia a Berlino. Il presidente Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro, il sovrintendente Ernesto Palacio, il direttore artistico Juan Diego Flórez e il direttore generale Cristian Della Chiara racconteranno la prossima edizione della manifestazione assieme al sindaco di Pesaro Matteo Ricci al pubblico degli Stati Uniti e a quello europeo.

Il programma 2024, mai così ampio, coprirà un periodo di ben 17 giorni, 4 in più del consueto, per offrire maggiori possibilità di assistere agli spettacoli al pubblico che da tutto il mondo sarà a Pesaro, anche in coincidenza con gli eventi di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. Gli eventi di New York e Berlino, ospitati dal Console generale d'Italia a New York Fabrizio Di Michele e dall'Ambasciatore d'Italia a Berlino Armando Varricchio, saranno seguiti da un concerto tenuto da Chiara Tirotta, Pietro Adaíni e Giuseppe Toia, talenti formati nell'Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" del Rossini Opera Festival. In programma brani della Cenerentola, nell'ambito del progetto speciale Cenerentola #25, finanziato dal Ministero della Cultura.



