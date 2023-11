Violenze verbali e psicologiche in casa, arrestato dalla polizia

Subiva da anni le violenze verbali e psicologiche del marito ma ha avuto ora la forza di denunciarlo. Nel corso dell'incessante attività atta a contrastare il fenomeno della violenza di genere, la Squadra Mobile di Pesaro ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo, su disposizione del gip di Pesaro. L'operazione di polizia si inserisce in una vicenda calibrata all'interno di un problematico rapporto affettivo.

Secondo le indagini, l'arrestato si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti e condotte persecutorie ai danni della donna e di diversi componenti della sua cerchia relazionale. L'uomo, con condotte caratterizzate da prevaricazione e insensibilità, avrebbe agito in modo grave e invasivo sulla quotidianità e sulle scelte di vita della donna sino al punto di comprometterne la serenità esistenziale e la capacità di autodeterminazione.

Inizialmente, la vittime di maltrattamenti era rimasta assoggettata al marito perché voleva salvaguardare il rapporto con lui e la sua genitorialità. Poi ha trovato la forza di denunciare, consentendo all'autorità giudiziaria di disporre gli arresti domiciliari; una misura che, in caso di inosservanza, potrebbe aggravarsi fino alla custodia in carcere.



