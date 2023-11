Piattaforma per contributo autonoma sistemazione post sisma

L'Amministrazione comunale di Ancona ricorda che "è attiva la piattaforma digitale per richiedere il Contributo di autonoma sistemazione (Cas) da parte di tutti coloro che hanno avuto la propria abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata o sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità Comunali a seguito del sisma del 9 novembre 2022".

"Nei casi di ammissione al beneficio, - spiega il Comune - il contributo sarà riconosciuto dalla data del provvedimento ordinativo di sgombero fino al momento in cui si rientrerà o fino al giorno in cui si è rientrati nell'abitazione a seguito della dichiarazione di avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza da parte di un tecnico abilitato".

"La modalità di presentazione può avvenire esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica online, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Ancona: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE _TAG=Autonoma_Sistemazione Per ragioni di sicurezza informatica e di tutela di dati personali sensibili, si ricorda che l'accesso può avvenire solo tramite "autenticazione forte", quale Spid personale del richiedente o SPID delegato. La domanda potrà essere compilata autonomamente, ma per chi avesse bisogno di supporto è stato predisposto un servizio di assistenza alla compilazione"; "l'accesso al servizio avviene tramite appuntamento telefonico e nelle sedi degli uffici dedicati".

"Per maggiori informazioni o per prenotare l'appuntamento direttamente online, il link di accesso è https://www.regione.marche.it/centrifacilitazionedigitale#Le-sed i Per eventuali chiarimenti, gli uffici comunali della Protezione Civile sono disponibili nella sede comunale di viale della Vittoria 39 (recapiti al link https://www.comuneancona.it/sede-uffici-protezione-civile/)".





