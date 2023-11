Incendio in officina di concessionaria nella notte a Civitanova

Un incendio è divampato nella notte all'interno dell'officina annessa ad una concessionaria auto Toyota e Bmw a Civitanova Marche in via Sonnino, causando ingenti danni anche ad auto in riparazione. Le fiamme erano state segnalate poco prima dell'una da una guardia giurata che aveva visto uscire del fumo dai locali dell'officina e ha allertato i vigili del fuoco.

Per spegnere le fiamme è stato necessario un intervento di quasi quattro ore, fino alle 5 di stamattina. L'incendio ha fatto crollare parte della copertura dell'officina e ha distrutto alcune autovetture che si trovavano all'interno. Non si registrano persone ferite. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco da Civitanova e Macerata, con quattro mezzi, anche le forze dell'ordine per accertare le cause del rogo.





