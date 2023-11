Giulia: a Macerata 400 studenti in piazza

Piazza colma a Macerata, almeno 400 tra studenti e studentesse, oltre a cittadini e al personale docente e amministrativo dell'Università nel nome di Giulia Cecchettin, affiancati dai rappresentanti delle istituzioni e dal sindaco Sandro Parcaroli e della vicesindaco Francesca D'Alessandro. "Ho voluto questo momento di testimonianza, di comunità - ha detto il rettore John McCourt - per mandare un segnale forte e unico contro le violenze di tutti i tipi ma soprattutto le violenze contro le donne, la violenza di genere, che continua ad essere una piaga della nostra società". A dare voce al messaggio del Consiglio degli studenti sono stati la vicepresidente Lucrezia Cinella e il presidente Dario D'Urso.

"La responsabilità dei singoli è responsabilità collettiva e chiunque cerchi di smorzare la portata rivoluzionaria della lotta di Elena Cecchettin e di tutte noi, che urliamo 'se domani sono io voglio essere l'ultima', è nostro nemico, nemico del mondo nuovo, ma soprattutto nemico di se stesso. La lotta di Elena è la lotta di tutti noi, è lotta di civiltà", ha detto Cinella. "La violenza fisica e il femminicidio sono solo la punta dell'iceberg, e parte finale di un sistema radicato nella società, di una cultura dominata dal potere dell'uomo sulla donna, basata sull'oggettificazione della figura femminile. Io come uomo non devo pensare a dire 'Io non sono come lui', ma anzi dovrei fermarmi a riflettere su cosa c'è di Filippo Turetta in me?" ha osservato Dario D'Urso. "Grazie anche all'uso politico che la sorella Elena ha fatto delle nuove parole diffuse negli ultimi anni è stato possibile trasformare quelle che erano vuote liturgie, come la giornata del 25 novembre, spingendo i nostri corpi qui, a scendere in strada e a interrogarci sulle responsabilità che ognuno ha, su quello che si può fare e che si può smettere di fare. Le parole possono aprire nuove strade di autonomia e liberazione, ma possono anche ferire. Come le armi" ha concluso Natascia Mattucci, delegata al welfare e presidente del Comitato unico di garanzia di ateneo, esperta di pensiero femminista e questioni di genere.



