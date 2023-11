Evento Banca d'Italia ad Ancona, cultura finanziaria per impresa

Gli italiani sono quasi sempre o ultimi o penultimi nelle classifiche europee sulle conoscenze finanziarie; da indagini di Banca d'Italia nel 2020, eseguite anche anche insieme all'Ocse, emerge che gli imprenditori sono più bravi dell'italiano medio nel settore finanziario ma nelle Pmi meno di quattro imprenditori su dieci hanno competenze finanziarie minime, soprattutto nelle aziende individuali. Sulla scorta di tali considerazioni e dati si è aperta ad Ancona la rassegna marchigiana di "In Viaggio" con l'evento "Cultura finanziaria: la cassetta degli attrezzi per fare impresa".

I lavori sono stati aperti da Paola Ansuini, del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia. Ancona è l'11/a tappa del Viaggio di Banca d'Italia: proprio qui si parla di imprese, in un territorio ricco di aziende, nella consapevolezza che la cultura finanziaria sia importante per cittadini, famiglie, imprese. A dare il benvenuto è stato Maurizio Cannistraro, Direttore della Sede di Ancona di Bankitalia, che ha presentato le iniziative della tappa marchigiana di In Viaggio che si articola non solo su Ancona ma anche su Macerata (Teatro Lauro Rossi domani). Nelle Marche sono preponderanti le piccole imprese e per questo la tappa di In Viaggio vedrà numerosi eventi dedicati alle pmi.

Tra gli interventi quello del sindaco Daniele Silvetti che ha sottolineato come la cassetta degli attrezzi per fare impresa sia necessaria alle Pmi per potersi orientare nell'accesso al credito e nella loro attività imprenditoriale, e ciò è vero anche per i consumatori. La Banca d'Italia è al centro del processo di supporto a cittadini e imprese, in ambito finanziario, per il Paese. La programmazione europea, ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Marche Goffredo Brandoni, è uno dei tasselli fondamentali dell'amministrazione regionale, per ciò che concerne la gestione dei fondi messi a disposizione dalla Ue alle imprese. Nella tavola rotonda, moderata da Paola Ansuini, si è parlato di come fare impresa in questo momento di tassi alti, con Pietro Alessandrini, professore emerito di Politica economica dell'Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia "Giorgio Fuà".



