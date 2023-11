Disagi e rallentamenti circolazione a Senigallia per il maltempo

Ancora maltempo sulle Marche, soprattutto ad Ancona e provincia. Nel territorio di Senigallia in particolare si registrano rallentamenti della circolazione per la pioggia e qualche criticità lungo le strade cittadine.

Code anche in autostrada A14, corsia sud, sempre dovute alla perturbazione in transito che ha costretto centinaia di mezzi pesanti e autovetture a incolonnarsi e a procedere a passo d'uomo proprio all'altezza di Senigallia, anche per la presenza di cantieri.

Rallentamenti anche se meno pronunciati anche a Montemarciano.

Nel centro storico di Senigallia, colpita nel settembre 2022 dall'alluvione che causò 13 vittime e ingentissimi danni e costantemente in allerta in occasione di forti precipitazioni, rimane ancora chiuso il sottopasso di via Dogana vecchia, a fianco del fiume Misa, per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata, mentre il litorale è sferzato da forti raffiche di vento che agitano il mare Adriatico.

Numerosi i rami caduti sul lungomare senigalliese, anche se non si registrano da questo punto di vista criticità o grossi disagi alla circolazione stradale. L'ondata di maltempo dovrebbe esaurirsi entro la tarda mattinata: i messaggi di allertamento per criticità idraulica, idrogeologica e per vento annunciavano decisi miglioramenti nel corso del pomeriggio. Anche ad Ancona continua a piovere senza per ora causare, però, particolari problemi.



