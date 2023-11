Firmato ad Ancona Protocollo operativo Rete anti-violenza

Un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di violenza è stato osservato oggi in Prefettura di Ancona prima della sottoscrizione del Protocollo Operativo della Rete anti-violenza provinciale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne e gli eventuali figli minori, che vede il proprio presupposto nel Protocollo provinciale d'Intesa sottoscritto il 25 novembre 2021. Presenti i rappresentanti degli enti e soggetti appartenenti alla rete e le principali Autorità Civili e Militari provinciali, che hanno unanimemente accolto con grande favore la possibilità di poter disporre del Protocollo dallo stampo prettamente operativo.

Nell'occasione è stato altresì sottolineato che si tratta di una tappa fondamentale del percorso di condivisione e di contrasto alla violenza di genere, ma pur sempre una tappa.

Andrà ampliata la platea dei soggetti firmatari, includendo, ad esempio l'Università, la Scuola, gli Ordini professionali competenti in materia e andranno sempre più affinati i singoli passaggi delle procedure previste dal teso, specie laddove le competenze degli Enti coinvolti vanno ad interferire tra loro.

Al proposito svolgerà un ruolo fondamentale il Tavolo inter-istituzionale provinciale già previsto dal Protocollo d'Intesa citato in premessa.

Non si potrà comunque prescindere dalla formazione ed informazione dei soggetti vulnerabili cui il protocollo è dedicato per creare un sufficiente grado di consapevolezza e per indurre le donne vittime di violenza a rivolgersi prontamente ad uno dei soggetti della Rete chiamati ad intervenire. Ribadita l'importanza strategica della sinergia tra questi ultimi per raggiungere lo scopo.



