(v. 'Successo a Berlino per una nuova opera ...' delle XX:XX) Davide Damiani, il baritono che canta nella nuova opera "Il Teorema di Pasolini" di Giorgio Battistelli andata in scena a Berlino, pur risiedendo da decenni a Vienna si sente sempre marchigiano essendo nato a Tavullia, il paese in provincia di Pesaro e Urbino patria di Valentino Rossi, di cui il cantante peraltro è cugino di secondo grado. Lo ha ricordato lo stesso Damiani all'ANSA.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA