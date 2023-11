Sciarpe tricolori ai neo funzionari della Questura di Ancona

In Questura ad Ancona cerimonia di consegna delle sciarpe tricolore ai neo funzionari della Polizia di Stato. I vice Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati a decorrere dal primo gennaio 2023, hanno ricevuto le sciarpe tricolori dal Questore, Cesare Capocasa, in collegamento streaming con le altre Questure d'Italia e con l'Aula "Vincenzo Parisi" della Scuola Superiore di Polizia di Roma, ove era presente il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Vittorio Pisani.

I Commissari, in divisa ordinaria ad eccezione del Commissario Bertini poiché in quiescenza, erano tutti già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ed in servizio presso i diversi Uffici della Questura, nei diversi Uffici delle specialità e nei Commissariati della Provincia. Sono: Marco Cingolani, Enrico Pizi, Roberto Quargnal, Dante Ciarafani, Antonella De Leo, Paolo Bertini, Fabiano Arcangeli.

"La consegna della sciarpa tricolore - spiega la Questura - segna un momento fondamentale per la carriera dei funzionari della Polizia di Stato poiché simboleggia le delicate e alte funzioni che vengono loro assegnate dalla legge a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma soprattutto per la solennità che essa conferisce alle attribuzioni esercitate al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

Ricevuta la sciarpa tricolore i funzionari diventano fedeli custodi dell'onore della nostra bandiera, memori della storia e delle tradizioni della Polizia e del sacrifico estremo della vita ad essa tributato dagli innumerevoli poliziotti caduti nell'adempimento del dovere. La sciarpa tricolore, indossata ad armacollo dal funzionario di Ps, è l'emblema del magistero di cui egli è investito nei servizi di maggiore rilevanza e rappresentatività ed accompagna il funzionario in ogni tappa della sua carriera, essendo testimonianza fedele della missione assunta all'atto del giuramento di fedeltà alla Repubblica ed espressione della sua vocazione autentica al servizio della gente". A loro gli "auguri del Questore e dei colleghi poliziotti affinché continuino a svolgere le loro funzioni con la dedizione quotidiana che da sempre li contraddistingue".





