Rimorchio autotreno rovesciato in A14, rallentamenti traffico

Incidente stradale sul tratto marchigiano A14 poco dopo le 7.30 nel tratto in direzione sud tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio: Il rimorchio di un autotreno, con un carico di pollame, si è ribaltato autonomamente durante il transito, causando un restringimento della carreggiata a una sola corsia per il passaggio dei veicoli. Il pollame, però, non si è disperso sulla sede stradale, restando all'interno del rimorchio rovesciato, mentre la motrice del veicolo è rimasta in asse.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Fermo e Civitanova Marche, e la Polizia stradale sezione di Porto San Giorgio per i rilievi e per il ripristino completo della viabilità sul tratto A14. Non si registrano feriti. Sul posto anche un servizio veterinario per monitorare lo stato degli animali, verificare se qualche animale sia deceduto a seguito dell'incidente, e anche un altro autotreno su cui trasferirli per il trasporto a destinazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA