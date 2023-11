Associazione Arquata Potest, recuperato antico sentiero

L'Associazione "Arquata Potest" ha portato a termine il recupero dell'antico sentiero di collegamento tra le frazioni di Spelonga e Vezzano ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) comune segnato dal terremoto del 2016. Questo percorso, e gli altri ripristinati in passato, hanno costituito per secoli (e così fino agli anni '50) le principali vie di comunicazione, fondamentali per gli spostamenti degli abitanti della zona, che erano peraltro obbligati ad inviare diversi membri della propria famiglia tre/quattro volte all'anno per partecipare alle azioni di ripristino degli stessi percorsi.

Un recupero quanto mai importante, non solo perché va ad aumentare il numero dei percorsi già riaperti dall'associazione, ma soprattutto perché il tracciato in questione andrà a far parte di un anello che Arquata Potest sta ormai ultimando: quello, cioè, che collegherà Spelonga e Vezzano anche con l'area Sae di Pescara del Tronto, al fine di portare sempre più escursionisti a supportare le attività presenti lungo la Salaria.

"Quella di Arquata Potest - si legge in una nota dell'Associazione - è un'azione che viene portata avanti in maniera caparbia, in contrasto con l'immobilismo che caratterizza il mancato avvio dei cantieri nelle sette frazioni tuttora perimetrate (tra cui Vezzano, appunto), a differenza, invece, del dinamismo che caratterizza i volontari. Evidente risulta, infatti, il contrasto tra i borghi sulla sponda destra del Tronto (come Spelonga) dove i cantieri sono fortunatamente numerosi, e quelli del versante dei Sibillini, dove invece, per via dei maggiori danni subiti, a distanza di sette anni ancora non si può neanche lontanamente parlare di ricostruzione".

Negli anni l'Associazione "ha già raggiunto l'obiettivo di realizzare, attraverso la rete di sentieri ripristinati, un circuito ad anello denominato G.A.D.A (Grande anello di Arquata) che ne unisce le frazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA